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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Refuerzan seguridad en San Gil por aumento de hurtos a turistas y comerciantes

Refuerzan seguridad en San Gil por aumento de hurtos a turistas y comerciantes

El aumento de robos a turistas y establecimientos comerciales en San Gil llevó a autoridades, Policía y gremios a reforzar los operativos de seguridad y activar un “plan candado” en el municipio. Las medidas buscan frenar la delincuencia.

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