Refuerzan seguridad en San Gil por aumento de hurtos a turistas y comerciantes

Ante el incremento de hurtos a turistas y establecimientos comerciales en el municipio de San Gil, autoridades y representantes del sector empresarial acordaron nuevas medidas para reforzar la seguridad en la llamada capital turística de Santander.

El encuentro reunió a la Policía, comerciantes y directivos de Fenalco Sur de Santander, quienes analizaron la situación de orden público en la región y definieron estrategias conjuntas para prevenir hechos delictivos y brindar mayor protección a los visitantes.

Entre las acciones anunciadas está el fortalecimiento de operativos policiales y la implementación de un “plan candado” para evitar que delincuentes provenientes de otros municipios cometan robos y huyan del territorio.

Edgar Orlando Lesmes, presidente de la junta directiva de Fenalco Sur de Santander, explicó que se definieron cinco frentes de trabajo para enfrentar la problemática de seguridad en la zona.



“Primero, un plan candado porque nos damos cuenta que quienes cometen los delitos vienen de afuera, realizan los hurtos y se van. Segundo, un trabajo articulado con el sector empresarial, ya que también han sido víctimas. Tercero, un plan rural porque muchos hoteles están ubicados en estas zonas y allí habrá acompañamiento con el Ejército”, indicó.

El dirigente gremial agregó que las estrategias también incluyen acciones en las cabeceras municipales para enfrentar el aumento del microtráfico, así como un fortalecimiento de los procesos de judicialización y la promoción de la denuncia ciudadana.

Durante la reunión, los empresarios manifestaron su preocupación por los hechos de inseguridad registrados en lo corrido del año, especialmente aquellos que afectan la imagen turística del municipio. Por ello, insistieron en la necesidad de mantener un trabajo articulado entre autoridades y sector privado para garantizar la seguridad y la tranquilidad de residentes y visitantes en el sur de Santander.