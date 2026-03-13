Decretos del Gobierno ante emergencia económica: 13 de marzo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 13 de marzo de 2026:
- Hoy vence el plazo para la inscripción de candidatos presidenciales.
- El Gobierno de Gustavo Petro anunció varios decretos en el marco de la emergencia económica, entre ellos nuevos impuestos y medidas para atender a los damnificados por el invierno.
- El Ejército ha dado golpes contra la familia de alias ‘Iván Mordisco’, uno de los cabecillas criminales más buscados del país.
- Un escándalo de corrupción sacude al Ministerio de Defensa por el mantenimiento de helicópteros Mi-17 del Ejército.
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