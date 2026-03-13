Decretos del Gobierno ante emergencia económica: 13 de marzo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 13 de marzo de 2026:



Hoy vence el plazo para la inscripción de candidatos presidenciales.

de candidatos presidenciales. El Gobierno de Gustavo Petro anunció varios decretos en el marco de la emergencia económica, entre ellos nuevos impuestos y medidas para atender a los damnificados por el invierno.

en el marco de la emergencia económica, entre ellos nuevos impuestos y medidas para atender a los damnificados por el invierno. El Ejército ha dado golpes contra la familia de alias ‘Iván Mordisco’ , uno de los cabecillas criminales más buscados del país.

, uno de los cabecillas criminales más buscados del país. Un escándalo de corrupción sacude al Ministerio de Defensa por el mantenimiento de helicópteros Mi-17 del Ejército.

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