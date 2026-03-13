Las razones de Oviedo para ser fórmula de Paloma Valencia: Mañanas Blu, viernes, 13 de marzo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 13 de marzo de 2026:
- Juan Daniel Oviedo habló de por qué aceptó ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.
- Carlos Carrillo, director de la UNGRD, se refirió sobre el dinero que llegará a la entidad por nuevos decretos de emergencia económica.
- Lisandro Junco, exdirector de la Dian, habló de los impuestos que se crean por la emergencia económica.
- El candidato presidencial Roy Barreras habló de la elección de Martha Lucía Zamora como fórmula vicepresidencial.
- Manuel Cuesta, líder político cubano, se refirió del anuncio del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sobre conversaciones con EEUU.
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