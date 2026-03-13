Las razones de Oviedo para ser fórmula de Paloma Valencia: Mañanas Blu, viernes, 13 de marzo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 13 de marzo de 2026:



Juan Daniel Oviedo habló de por qué aceptó ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

vicepresidencial de Paloma Valencia. Carlos Carrillo, director de la UNGRD , se refirió sobre el dinero que llegará a la entidad por nuevos decretos de emergencia económica.

, se refirió sobre el dinero que llegará a la entidad por nuevos decretos de emergencia económica. Lisandro Junco, exdirector de la Dian , habló de los impuestos que se crean por la emergencia económica.

, habló de los impuestos que se crean por la emergencia económica. El candidato presidencial Roy Barreras habló de la elección de Martha Lucía Zamora como fórmula vicepresidencial.

de Martha Lucía Zamora como fórmula vicepresidencial. Manuel Cuesta, líder político cubano, se refirió del anuncio del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sobre conversaciones con EEUU.

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