Interventor de Famisanar responde a denuncias del representante Andrés Forero

Interventor de Famisanar responde a denuncias del representante Andrés Forero

El agente interventor de EPS Famisanar respondió a los señalamientos del representante y presentó resultados financieros, administrativos y operativos correspondientes a los primeros 60 días de intervención de la entidad.

