Andrés Forero denuncia creación de cargo de internacionalista en Famisanar: salario de $22 millones

Andrés Forero denuncia creación de cargo de internacionalista en Famisanar: salario de $22 millones

El representante a la Cámara, Andrés Forero, presentó un derecho de petición en el que solicita explicaciones sobre la creación de nuevos cargos y los salarios asignados, en un contexto que, según expone, coincide con dificultades financieras de la entidad.

