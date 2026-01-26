Este es el Abraham Lincoln, el portaviones nuclear de EE.UU. que llegó a Oriente Medio

El portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln, junto con su grupo de combate, llegó a Oriente Medio, informó este lunes el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar una "flota enorme" ante la represión contra las protestas en Irán.

El Centcom anunció en sus redes sociales que el portaaviones Abraham Lincoln y su grupo de combate "están ahora desplegados en Oriente Medio para promover la seguridad regional y la estabilidad", aunque no mencionó de forma directa a Irán ni precisó la cantidad de elementos desplegados.

"Los marineros a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) realizan un mantenimiento rutinario mientras el portaaviones navega el Océano Índico el 26 de enero", indicó el organismo militar, con base en Florida, en el texto de un párrafo.

USS Abraham Lincoln navegando hacia el sur por el canal de Suez Foto: AFP

Estos portaaviones de la clase Nimitz son los "buques de guerra más grandes del mundo", según la Marina de Estados Unidos.



El despliegue ocurre tras la orden del presidente Trump, quien anunció la semana pasada que Estados Unidos tenía una "flota enorme" que se dirigía a aguas cercanas a Irán, a cuyo Gobierno advirtió sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacudieron el país persa.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, respondió este lunes que el envío de la flota estadounidense a la región no afectará su determinación para defenderse, pero advirtió que generará una inseguridad que "afectará a todos" los países de la zona.

Irán ha acusado a Estados Unidos e Israel de organizar unas protestas que ha tachado de "terroristas" y cuyos muertos cifran en 3.117, mientras organizaciones civiles opositoras como HRANA, con sede en EE. UU., informan de 5.495 los fallecidos.