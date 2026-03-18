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Blu Radio  / Nación  / Ibagué y 18 municipios a punto de una emergencia sanitaria por boqueo en relleno La Miel

Ibagué y 18 municipios a punto de una emergencia sanitaria por boqueo en relleno La Miel

Ibagué, Cajamarca, Lérida, Santa Isabel, San Antonio, Venadillo, Anzoátegui, Alvarado, Cunday, Rovira, Suárez, Piedras, Valle de San Juan, Murillo, Ambalema, San Luis, Ortega y otros municipios que dependen de La Miel.

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