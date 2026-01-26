María Fernanda Cabal renuncia al Centro Democrático: Mañanas Blu, lunes, 26 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 26 de enero de 2026:
- Juan Andrés Gómez, alcalde de Vista Hermosa, Meta, dio detalles sobre la situación crítica de orden público en el municipio.
- Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, respondió ante la renuncia de María Fernanda Cabal.
- Poncho Rentería, amigo de Salvo Besaile, comentó sobre su fallecimiento.
- El general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, se pronunció sobre la situación de seguridad en la zona fronteriza con Ecuador.
- Carlos Quero, portavoz de la Unión Federal de la Policía en Madrid, España, profundizó sobre el hurto a Nicolás Alcocer.
- Andrey Rodríguez, contralor delegado para la Educación, dio un balance sobre la crisis en las universidades públicas.
Escuche el programa completo aquí: