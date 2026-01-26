La jugada del colombiano Christian González que llevó a su equipo al Super Bowl LX

El colombiano Christian González, esquinero de los New England Patriots, reconoció que aún no procesa el triunfo en la final de la Conferencia Americana (AFC) que llevó a su equipo al Super Bowl LX, este 8 de febrero.

No creo que lo haya procesado del todo todavía. Aún pienso en esa gran victoria de todo el equipo. Todos ayudaron a ganar. Ofensiva, defensiva, equipos especiales. Fue muy divertido. Fue verdadero fútbol americano de 'playoffs' Declaró el defensivo.

El título del Super Bowl de 2026 lo disputarán New England Patriots y Seattle Seahawks en el Levi's Stadium de Santa Clara (California).

González, de 23 años, se convertirá en el segundo jugador de origen colombiano que aparecerá en un Super Bowl, algo de lo que se manifestó muy orgulloso este lunes a través de sus cuentas en redes sociales.

El esquinero, quien el domingo pasado, colaboró con una intercepción en la victoria por 7-10 sobre Denver Broncos en la final de la AFC, es fundamental en la defensiva secundaria de los Pats, a los que llegó reclutado en la primera ronda del Draft 2023.



INTERCEPTED BY CHRISTIAN GONZALEZ



NEvsDEN on CBS/Paramount+

Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/vr8igHTsRO — NFL (@NFL) January 25, 2026

"Todo fue genial en esa jugada. Estaba a nevando. En el momento, vi el balón en el aire, yo estaba por fuera, reaccioné muy rápido y fui por él, era como si jugara como receptor. Así que, simplemente, fui a su encuentro, salté y lo aseguré", recordó sobre la jugada que amarró el partido y el pase de su equipo al Super Bowl.

Luego de un complicado 2023, en el que se fracturó el hombro y un 2024 en el que no clasificaron a 'playoffs', esta campaña fue brillante para González. En 14 partidos logró 69 'tackleadas' y 10 pases defendidos, registros que le hicieron merecedor a su primera convocatoria al Pro Bowl.

Publicidad

"Todo es resultado del trabajo. Sólo quiero hacer las jugadas que se me presenten. Como esquinero o defensivo profundo no tienes muchas oportunidades, pero cuando te llaman, el equipo espera que hagas la jugada", subrayó.

González cedió el mérito de su desempeño al entrenador Mike Vrabel, quien en su primer año al frente de los Pats los ha guiado al duelo por el trofeo Lombardi.

"Un agradecimiento especial al entrenador Vrabel y al cuerpo técnico. Ellos nos colocan en las posiciones correctas, toman las decisiones correctas y nos preparan para el partido", puntualizó.

Publicidad

También se declaró orgulloso sobre la posibilidad de conseguir para New England un séptimo Super Bowl, que los sitúe en solitario, por delante de Steelers, como la franquicia más ganadora de la NFL.