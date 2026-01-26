Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 26 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y sus sorteos oficiales se transmiten a diario por el canal regional Teleantioquia, un factor que refuerza la confianza y cercanía con los apostadores.
El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 26 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
El sorteo del chance Paisita Día se realiza todos los días del año, en horarios establecidos que facilitan la organización de las jugadas y la consulta oportuna de resultados:
Estos horarios fijos permiten a los jugadores estar atentos al sorteo y verificar los resultados sin contratiempos.
El chance Paisita Día ofrece diversas modalidades de juego, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparezcan:
Esta variedad de opciones permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y a sus expectativas de premio.
Para reclamar un premio del chance Paisita Día, es obligatorio cumplir con los siguientes requisitos básicos:
Además, existen requisitos adicionales según el valor del premio, medido en UVT:
Gracias a su larga tradición, horarios definidos y múltiples modalidades de juego, el chance Paisita Día se mantiene como una de las opciones preferidas por quienes consultan a diario los resultados del chance en Antioquia y en todo Colombia.