Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 26 de enero de 2026

El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y sus sorteos oficiales se transmiten a diario por el canal regional Teleantioquia, un factor que refuerza la confianza y cercanía con los apostadores.



Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 26 de enero de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 26 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos resultados Paisita Mañana

Sorteo Fecha Resultado Paisita Día 25 enero 2026 2982 - 7 Paisita Día 24 enero 2026 7137 - 1 Paisita Día 23 enero 2026 0226 - 8 Paisita Día 22 enero 2026 3192 - 6 Paisita Día 21 enero 2026 7666 - 7 Paisita Día 20 enero 2026 8621 - 3 Paisita Día 19 enero 2026 2437 - 9 Paisita Día 18 enero 2026 3581 - 7 Paisita Día 17 enero 2026 3471 - 7

¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo del chance Paisita Día se realiza todos los días del año, en horarios establecidos que facilitan la organización de las jugadas y la consulta oportuna de resultados:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Estos horarios fijos permiten a los jugadores estar atentos al sorteo y verificar los resultados sin contratiempos.



¿Cómo se juega el chance Paisita Día?

El chance Paisita Día ofrece diversas modalidades de juego, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparezcan:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad de opciones permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y a sus expectativas de premio.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

Para reclamar un premio del chance Paisita Día, es obligatorio cumplir con los siguientes requisitos básicos:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Además, existen requisitos adicionales según el valor del premio, medido en UVT:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Gracias a su larga tradición, horarios definidos y múltiples modalidades de juego, el chance Paisita Día se mantiene como una de las opciones preferidas por quienes consultan a diario los resultados del chance en Antioquia y en todo Colombia.