Envían a prisión al hombre que asesinó a su hijo de 9 meses en Medellín porque estaba llorando

La consternación y la indignación no para de crecer en Medellín, luego de conocerse la cruel muerte de un bebé de tan solo 9 meses en el barrio Juan XXIII. El menor ingresó a un centro hospitalario por una supuesta caída, sin embargo, el paso de los días permitió esclarecer que no murió por un accidente sino que fue asesinado.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que las investigaciones permitieron establecer que el padre del menor, un hombre de 24 años, fue el responsable de la muerte del bebé de 9 meses luego de golpearlo.

"El padre había dicho que se le había caído. Y después ya de que Medicina Legal evalúe el caso, básicamente estableció que el trauma fue causado con un elemento justamente de manera contundente. Lo que evidencia es que no fue una caída, no fue un accidente, sino que fue una muerte violenta. A este niño lo asesinó su propio padre", indicó el mandatario.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación confirmó que ya el hombre fue judicializado por ser el presunto responsable de provocarle un trauma craneoencefálico el bebé porque, supuestamente, había comenzado a llorar y habría podido calmarlo, recurriendo a la fuerza desmedida.



Gutiérrez indicó que la captura de esta persona fue posible gracias al trabajo de las autoridades quienes lo encontraron en el Cementerio Montesacro visitando la tumba del menor de edad.

"Justo en el momento en el que él visitaba la tumba de su hijo, porque cumplía un año de nacido. Justo ese día, el papá lo visitaba en el cementerio, ahí es donde la policía logra capturar a esta persona. A nosotros nos duelen mucho esos casos", manifestó

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes le imputó al hombre el delito de homicidio agravado, pero no aceptó el cargo y fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.