En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Envían a prisión al hombre que asesinó a su hijo de 9 meses en Medellín porque estaba llorando

Envían a prisión al hombre que asesinó a su hijo de 9 meses en Medellín porque estaba llorando

Autoridades capturaron al responsable del crimen en un cementerio cuando iba a visitar la tumba de su hijo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad