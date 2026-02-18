En vivo
Consejo de Estado falló a favor de Racero en proceso que buscaba "muerte política" por caso Fruver

Consejo de Estado falló a favor de Racero en proceso que buscaba “muerte política” por caso Fruver

El Consejo de Estado negó la pérdida de investidura contra David Racero al no hallar pruebas de uso indebido de recursos públicos en el caso del Fruver, por lo que conservará su curul.

