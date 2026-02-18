En vivo
Economía  / "Decisión sobre el mínimo exige cumplir la ley, no habla del aumento": presidente Consejo de Estado

“Decisión sobre el mínimo exige cumplir la ley, no habla del aumento”: presidente Consejo de Estado

El magistrado Alberto Montaña aclaró que la suspensión del decreto del salario mínimo no cuestiona el aumento, sino que exige al Gobierno cumplir los factores legales establecidos.

