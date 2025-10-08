Procuraduría pidió desestimar demanda que busca la “muerte política” de David Racero

Este miércoles tuvo lugar en el Consejo de Estado la audiencia pública en el proceso que se sigue contra David Racero por tráfico de influencias, tras presuntamente gestionar puestos al interior del Sena a favor de cercanos.

Allí intervinieron el demandante, que pide la “muerte política”, la Procuraduría y el mismo David Racero, quien acudió a la diligencia virtual sin abogado, pero aprovechó la intervención para defenderse.

Para la Procuraduría, no se constata en este caso una acción que pueda derivar en una pérdida de investidura.

“Esta delegada considera que los hechos invocados no se adecúan de forma típica a la hipótesis normativa que regula el tráfico de influencia, por cuanto no logró probarse de manera inequívoca la existencia de un influjo psíquico derivado de la investidura o el constreñimiento que determinara la actuación de un servidor a su favor o a un tercero”, dijo la procuradora delegada.



Procuraduría General de la Nación Foto: Procuraduría

Durante la diligencia, que duró un poco menos de una hora, Racero aseguró que nunca ha cometido ningún error o incurrido en actos ilegales.

“He sido absolutamente respetuoso del proceso judicial, respetuoso del sistema de justicia y, pese a la presión que se ha generado por fuera de este proceso, que hasta lleva un cuestionamiento que lo dice directamente el demandante hasta cuestionamientos éticos […] no he cometido ningún acto irregular, ilegal o alguna falta que pueda adjudicarme con el delito de tráfico de influencias", señaló Racero.

Será entonces el Consejo de Estado quien determine si incurrió o no en una causal que dé vía libre a una posible pérdida de investidura. En ese mismo Alto Tribunal cursa otra demanda que pide lo mismo, pero en el caso del Fruver, que involucra a uno de los miembros de su UTL.