Autoridades investigan dos hechos de sicariato en el Huila; deja cuatro muertos

En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, dos personas identificadas como Como Neil Javier Poveda Rodríguez, de 58 años de edad, y Lari Alexander Ramírez Vargas, de 27 años, fueron ultimadas por hombres armados en el barrio La Caraguaja del municipio de Campoalegre.

La subteniente Luis Fernanda Castaño, comandante de la estación de Policía de Campoalegre, Huila, informó que los dos hombres fueron atacados mediante la modalidad de sicariato, quienes fallecieron en el lugar de los hechos “de acuerdo con las primeras verificaciones el hecho se habría presentado mediante la modalidad de sicariato con arma de fuego y preliminarmente todo apunta a un posible ajuste de cuentas” dijo.

Entre tanto, en el centro poblado de Potrerillos del municipio de Gigante, centro del Huila, hombres armados llegaron al parque del pueblo donde abrieron fuego dejando como saldo dos personas fallecidas y dos más con heridas de consideración. Las víctimas de este ataque responden a los nombres de Hernando Arredondo Vargas y Juan Camilo Giraldo Ramírez, habitantes de la región.

“La información es que dos sujetos se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje llegaron hasta un parque y abrieron fuego contra un grupo de personas donde murieron dos ciudadanos”, relató el mayor Héctor Silva, comandante del Distrito Dos de Policía de Campoalegre, Huila.



Investigadores de la Sijín y del CTI de la Fiscalía han recaudado evidencias y testimonios que les permita esclarecer los móviles y ubicar a los responsables de estos dos hechos de violencia registrados en el Huila.