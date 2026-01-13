En vivo
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Nación  / Autoridades investigan dos hechos de sicariato en el Huila; deja cuatro muertos

Autoridades investigan dos hechos de sicariato en el Huila; deja cuatro muertos

Los hechos se registraron en los municipios de Campoalegre y Gigante en el Huila. Dos personas más se encuentran heridas.

