Más de 440 capturados y 22 menores recuperados deja balance militar de 2025 en el Huila

En operaciones militares adelantadas contra la criminalidad, tropas del Ejército Nacional capturaron durante el año 2025, en el Huila, a más de 440 personas vinculadas a delincuencia organizada por delitos como homicidio, extorsión, microtráfico y disidencias de las Farc, además de la incautación de abundante material de guerra, entre explosivos, pistolas y fusiles.

El comandante de la Novena Brigada, brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, señaló que entre los resultados operacionales se destaca la captura de varios cabecillas de diferentes frentes de grupos armados ilegales y la muerte en combate de cuatro disidentes.

Agregó el oficial del Ejército que, durante las operaciones desarrolladas en esa vigencia, se capturaron cabecillas e integrantes de alto valor, entre ellos alias ‘Jeiner Acosta’, hombre de confianza de alias ‘May’, del frente “Ismael Ruiz”, y alias ‘Wilson’, segundo cabecilla de la comisión “Iván Díaz” del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc.

“En este balance operacional del año 2025 se afectó de manera contundente a los grupos armados organizados y residuales. También se capturaron cuatro presuntos integrantes del ELN, organización armada que pretendía extender su ofensiva en este departamento. En total, fueron capturados 442 delincuentes por diferentes delitos y se sometieron a la justicia nueve integrantes de grupos armados en el Huila”, anotó el comandante de la Novena Brigada, brigadier general Suárez Giraldo.



En ese mismo balance entregado por las autoridades, durante el año 2025 fueron recuperados 22 menores de edad, tanto de resguardos indígenas como de comunidades campesinas, que habían sido reclutados de manera forzada por estructuras armadas residuales que delinquen en la región.