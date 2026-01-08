En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Más de 440 capturados y 22 menores recuperados deja balance militar de 2025 en el Huila

Más de 440 capturados y 22 menores recuperados deja balance militar de 2025 en el Huila

Autoridades resaltaron que se capturaron cabecillas e integrantes de alto valor, entre ellos alias ‘Jeiner Acosta’, hombre de confianza de alias ‘May’, del frente “Ismael Ruiz”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad