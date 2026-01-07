Ejército neutraliza posibles atentados en el occidente del Huila

Expertos antiexplosivos de la Novena Brigada del Ejército Nacional acordonaron el área sobre la vía que comunica el municipio de La Plata, Huila, con el departamento del Cauca, donde hallaron y detonaron de manera controlada un artefacto explosivo que había sido instalado en el sector, poniendo en riesgo a la fuerza pública y a la población civil.

Posteriormente, en la vereda Potreritos, conocida como el cruce de Itaibe, Cauca, sobre la vía La Plata–Paicol, en el occidente del Huila, los uniformados desactivaron un cilindro con explosivos, en una acción terrorista que se le atribuye a presuntos grupos armados organizados que delinquen en la región.

“Mediante el empleo del canino antiexplosivos se realizó el reconocimiento del área, arrojando resultado positivo para la presencia de material explosivo, y luego las tropas efectuaron una detonación controlada, neutralizando el artefacto. De manera simultánea, en la vereda Potreritos de Itaibe, Cauca, se logró la ubicación de un artefacto explosivo tipo cilindro, el cual fue destruido mediante detonación controlada, evitando afectaciones a la población civil y a las tropas”, dijo el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.

El paso vehicular entre el Huila y el Cauca estuvo restringido por varias horas mientras el Ejército neutralizaba el material explosivo, que representaba un alto peligro para la comunidad.



De acuerdo con las autoridades, estas acciones terroristas estarían vinculadas con estructuras armadas ilegales que hacen presencia en la región, teniendo en cuenta que en esta zona del Huila delinque el bloque Isaías Pardo, perteneciente a las disidencias de las Farc.