Ejército neutraliza posibles atentados en el occidente del Huila

Ejército neutraliza posibles atentados en el occidente del Huila

Los explosivos fueron detonados de manera controlada en la vía La Plata – Inzá y en el cruce de Itaibe, Cauca, ambos en el occidente del Huila.

