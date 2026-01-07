Asesinan a dos personas cerca del viaducto El Quimbo en Huila; los interceptaron

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, dos personas, identificadas como Ovier Martínez Vargas, de 51 años y Yineth Soto Sánchez, de 40 años, quienes se movilizaban en un vehículo tipo camioneta procedentes del Caquetá, fueron asesinadas en la vereda Guanacas, en inmediaciones de la hidroeléctrica de El Quimbo en el centro del Huila.

Según las investigaciones, varios hombres portando armas de fuego presuntamente interceptaron el vehículo y habrían obligado al conductor a dirigirse hacia un paraje rural del municipio de El Agrado, donde ocurrieron los hechos. Una tercera persona que acompañaba a las víctimas se encuentra desaparecida.

“Un hombre y una mujer pierden la vida por impactos de arma de fuego. Según las hipótesis las víctimas, oriundas del Caquetá, habrían sido atacadas por desconocidos en hechos que, en estos momentos, es materia de investigación. Una tercera persona que se desplazaba con las víctimas habría escapado del lugar y, al parecer, se lanzó a la represa de El Quimbo reportada actualmente como desaparecida”, dijo el comandante de Policía Huila, el coronel Carlos Eduardo Téllez.

Datos preliminares suministrados dan cuenta que los ocupantes del vehículo tipo camioneta de placa LUR-121, habrían salido del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá y al parecer se dirigían hacia la ciudad de Medellín.



Entre tanto, funcionarios de policía judicial avanzan en las investigaciones con la recolección de evidencias y testimonios que les permita determinar los móviles y poder identificar y capturar a los responsables. Cabe mencionar que otra persona fue asesinada en el casco urbano del municipio de Pitalito.