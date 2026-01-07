En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Movilización Gobierno
Tragedia Buenaventura

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Desarticulan banda dedicada al hurto de turistas en Medellín a través de aplicaciones de citas

Desarticulan banda dedicada al hurto de turistas en Medellín a través de aplicaciones de citas

En uno de los casos fue el de un australiano que fur despojado de cerca de 180 millones de pesos mediante transacciones fraudulentas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad