Desarticulan banda dedicada al hurto de turistas en Medellín a través de aplicaciones de citas

La Policía Nacional capturó a cuatro personas señaladas de integrar una estructura delincuencial dedicada al hurto de turistas mediante engaño y el suministro de sustancias psicotrópicas, en el marco de una operación orientada a proteger el patrimonio económico de nacionales y extranjeros en Medellín.

De acuerdo con las autoridades, tres de las capturas se realizaron por el delito de hurto calificado y agravado, y una por hurto por medios informáticos y semejantes. El operativo fue desarrollado por unidades de Policía Judicial de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, a partir del análisis de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida.

Según la investigación, los capturados presuntamente seleccionaban a sus víctimas a través de aplicaciones digitales de citas, enfocándose principalmente en turistas. Tras establecer contacto, concretaban encuentros en hoteles o apartamentos de renta corta, donde suministraban sustancias psicotrópicas para dejarlas en estado de indefensión y luego hurtarles pertenencias y acceder a sus cuentas bancarias.

"La investigación adelantada por la seccional de protección y servicios especiales permitió identificar que los hoy capturados seleccionaban a sus víctimas a través de aplicaciones digitales como Tinder, Boomble, enfocándose principalmente en turistas nacionales y extranjeros hospedados en hoteles y en diferentes sitios de la ciudad de Medellín como El Poblado, Laureles y Belén", indicó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



Entre los casos documentados se encuentra el de un ciudadano australiano, ocurrido el 8 de enero de 2025, quien habría sido despojado de cerca de 180 millones de pesos mediante transacciones fraudulentas y de elementos personales avaluados en aproximadamente 20 millones de pesos.

Asimismo, el 19 de abril de 2025, dos ciudadanos estadounidenses fueron víctimas de un hurto bajo la misma modalidad, con pérdidas cercanas a los 80 millones de pesos entre dinero y objetos personales.

Las investigaciones indican que una de las capturadas sería la encargada de suministrar la sustancia, mientras otras cumplían funciones de contacto y seducción de las víctimas. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez les dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.