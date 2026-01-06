Habla hermana de mujer que murió a manos de su pareja en Medellín: "Durmió con su cuerpo"

En entrevista con Conducta Delictiva Podcast, Camila, hermana de Mariana Ortega, una joven de 20 años, relató detalles del crimen que le costó la vida, presuntamente a manos de su pareja, en Medellín.

Camila describió a Mariana como la hija mayor, una joven responsable, amorosa y muy entregada a su familia. No obstante, reconoció que tenía un carácter fuerte y rebelde. “Era la ovejita negra”, expresó.

Según su testimonio, a los 14 años Mariana inició una relación sentimental con un hombre de 20 años, marcada desde el comienzo por la violencia física y las amenazas constantes. “Él la golpeaba y la amenazaba con matarla. En una ocasión se tomó unas pastillas e intentó ahorcarse, pero la cuerda se reventó y no lo logró. Desde ahí ella ya sabía que él era capaz de cumplir sus amenazas y aun así siguió con él”, relató.

A los 15 años, Mariana quedó embarazada de este hombre y, tras el nacimiento de la niña, se fueron a vivir a casa de la suegra. Camila recordó un episodio en el que Mariana llegó golpeada junto a su hija y su suegra, escondiéndose del padre de la menor. “Había golpeado a mi hermana y también a su propia mamá”, señaló.



Cerca de cuatro años después, aún estando con el padre de su hija, Mariana conoció a otro hombre que, según Camila, la ayudaba con comida cuando su pareja la dejaba encerrada. Al enterarse de esta relación, el padre de la niña reaccionó con extrema violencia. “Ese día la golpeó brutalmente, tenía muchas marcas en el cuerpo, le pegó con cables de un teléfono y la amenazó de muerte. Ella logró escapar por una ventana”, contó.

Posteriormente, Mariana se refugió con ese hombre en un hotel del centro de la ciudad. Tiempo después quedó embarazada de él y comenzaron a vivir juntos, pero la relación también se tornó violenta, lo que la llevó a entregar a sus hijos al cuidado de su madre.

Camila aseguró que su hermana tuvo que vender drogas para pagar una deuda y, más adelante, se convirtió en trabajadora sexual. En ese contexto inició una relación con el hombre que las cuidaba. “Cuando dejó ese trabajo porque él le prometió mantenerla, empezó de nuevo la violencia”, afirmó.

“Él decía que la amaba, que no quería que nadie se la quitara, que ella era solo para él. Mariana tenía mucho miedo”, relató Camila, quien además indicó que posteriormente se enteraron de que este hombre tenía otra pareja, la cual, según dijo, estaba buscándola para hacerle daño.

La última vez que las hermanas hablaron fue el día del cumpleaños de la hija de Mariana. “Ella prometió que iba a ir por ella para llevarla a comer helado, pero nunca volvió a aparecer”, contó Camila. Durante varios días, la madre de ambas insistía en que algo malo había ocurrido, por lo que comenzaron a buscarla.

El 8 de febrero, la familia recibió una llamada en la que les informaron que el cuerpo de Mariana se encontraba en Medicina Legal. “Mi mamá llegó diciendo: ‘me la mataron’. La encontraron en un basurero, envuelta en una sábana blanca y en un plástico transparente”, relató.

Camila aseguró que, tras analizar lo ocurrido, la familia cree que el crimen se produjo cuando Mariana intentó regresar con su hija. “Como él era tan posesivo, prefirió matarla antes que dejarla ir”, afirmó.

Según Camila, la esposa del presunto feminicida lo denunció para no ser considerada cómplice. “En los documentos de la Fiscalía se menciona que en las cámaras de seguridad se observa cuando sacan a mi hermanita del hostal en una carreta de reciclador. Detrás va él y luego va ella, con el hijo que tenían en brazos y estando embarazada”, explicó. Posteriormente, la mujer lo habría entregado a las autoridades y reclamado una recompensa de 40 millones de pesos.

Finalmente, Camila aseguró que el hombre habría dormido junto al cuerpo de su hermana. Según relató, él mismo lo confesó en una llamada. “Dijo que ella empezó a gritar, que él solo le tapó la boca, que se desmayó y la dejó en el piso. Luego la puso en la cama, salió y cuando regresó seguía desmayada. Él se acostó a dormir con ella así”, concluyó.