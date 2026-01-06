En vivo
Habla hermana de mujer que murió a manos de su pareja en Medellín: "Durmió con su cuerpo"

Habla hermana de mujer que murió a manos de su pareja en Medellín: "Durmió con su cuerpo"

“Mi mamá llegó diciendo: ‘Me la mataron’. La encontraron en un basurero, envuelta en una sábana blanca y en un plástico transparente”, relató la hermana de la joven.

Habla hermana de mujer que murió a manos de su pareja, un hombre casado: su esposa lo entregó
Foto: Conducta Delictiva
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

