Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Alemania cuenta con permiso para extranjeros para quedarse en el país por un año: hay beneficios

Alemania cuenta con permiso para extranjeros para quedarse en el país por un año: hay beneficios

El gobierno alemán cuenta con un programa que permite a los extranjeros ingresar de forma fácil y rápida al territorio, con posibilidad de trabajar durante un año y obtener la residencia permanente.

