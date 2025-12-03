Alemania cuenta con permiso para extranjeros para quedarse en el país por un año: hay beneficios

Las personas se van de su país de origen principalmente para buscar mejores oportunidades de trabajo, mejor calidad de vida y aumentar sus ingresos y los territorios del continente europeo son bastante apetecidos para migrar, pues cuentan con una de las monedas más fuertes a nivel mundial.

En ese sentido, muchos suelen buscar oportunidades para migrar como becas de estudio, programas para migrantes, entre otros. Precisamente, desde 2024 el gobierno alemán cuenta con un programa que permite a los extranjeros ingresar a la nación de forma fácil y rápida sin tener que tramitar un permiso de trabajo o tener un contrato con una empresa en el territorio.

Dicha tarjeta de oportunidades ofrece a los candidatos entrar al país para buscar un empleo adecuado y no solo el tipo de trabajo que suelen hacer los migrantes al llegar, como meseros, jardineros, empleados de servicio, entre otros.

La oportunidad ofrece varias ventajas, pero para acceder los interesados debe cumplir con algunos requisitos.



¿Cómo funciona el permiso para extranjeros del gobierno alemán?

La tarjeta de oportunidad conocida como Chancenkarte otorga un permiso de residencia, el cual permite al solicitante buscar trabajo en Alemania sin contrato fijo, si la persona procede de un país que no haga parte de la Unión Europea.



Con dicho documento el Estado permite trabajar por 20 horas semanales y obtener un retroactivo por las labores desempeñadas. El permiso tiene una duración de un año con posibilidad de prórroga si el candidato logra encontrar un trabajo ideal.

Esta iniciativa se debe a que Alemania tiene un déficit de trabajadores cualificados, de acuerdo al Ministerio Federal de Economía y Acción por el Clima, para 2060 el país tendría un déficit de unos 16 millones de trabajadores.

Con la tarjeta de oportunidad, tanto los solicitantes como los empleadores obtienen una perspectiva a largo plazo sobre el desarrollo positivo del mercado laboral. Gobierno alemán

¿Cuáles son las ventajas del permiso para extranjeros?

Los interesados en obtener el Chancenkarte del gobierno alemán podrán disfrutar de las siguientes ventajas que brinda el permiso:



Nueva y más sencilla forma de entrar en Alemania.

Posibilidad de estancia de 12 meses en Alemania, posibilidad de obtener un permiso de residencia permanente.

Posibilidad de ingresos superiores a 1000 euros al mes.

Permiso de trabajo para empleo de hasta 20 horas semanales.

Oportunidad de encontrar un trabajo cualificado a tiempo parcial o completo.

Requisitos y cómo obtener la tarjeta de oportunidades Chancenkarte

La tarjeta de oportunidades Chancenkarte funciona por un método de distribución de puntos que el aspirante debe acumular para ser considerado apto por el gobierno alemán, además se deben validar los requisitos básicos:



Dominio suficiente del alemán (nivel A1) o del inglés (nivel B2).

Al menos dos años de formación profesional según la normativa del país de origen.

Contar con recursos económicos suficientes. Un contrato de trabajo a tiempo parcial (hasta 20 horas semanales) puede acreditarlo.

Existe la posibilidad de obtener la residencia permanente.

El sistema de puntos puede ser consultado en la página oficial del Chancenkarte.



¿Cómo solicitar la tarjeta de oportunidades?

Aquellos que deseen acceder al permiso para extranjeros deben presentarse en la embajada de su país de origen, o si ya están en Alemania en la Oficina de Registro de Extranjeros correspondiente.

Luego, validar que se cumpla con todos los requisitos para el programa descritos anteriormente y, posteriormente, presentarlos ante la entidad competente, la cual evaluará si los documentos están en regla y entregará un puntaje por medio del sistema de puntos.

Los solicitantes pueden hacer el trámite en cualquier momento o día hábil gracias a las normas: Ley de Inmigración Cualificada, en vigor desde el 1 de marzo de 2020; y la Ley de Inmigración Cualificada, facilita la entrada y la residencia.