La experiencia de vivir en Francia está en este curso gratis de francés 100% online

Muchos sueñan con aprender varios idiomas, pues los beneficios de aprender otra lengua no se quedan solo en poder comunicarse con las personas en diferentes partes del mundo.
Está comprobado que aprender otro idioma ayuda a mejorar las habilidades cognitivas, retrasa el envejecimiento cerebral, aumenta la capacidad de hacer múltiples tareas, mejora la toma de decisiones y aumenta la creatividad, pues el cerebro se vuelve más sensible y receptivo a las ideas.
La Universidad de París Saclay constantemente está lanzando cursos gratuitos y uno de ellos es para la formación de francés en nivel intermedio B1 - B2, es decir, para aquellos que quieran afianzar sus habilidades en el idioma y obtener un mayor nivel.
El curso hace parte de una alianza con la plataforma Coursera, la cual es reconocida por impartir una gran variedad de formaciones, en su mayoría, gratuitos.
Según la universidad, el curso está alineado con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y forma parte del program dual "Aprendizaje Digital" y "Lengua e Interculturalidad".
El establecimiento manifestó que no solo les permitirá “alcanzar el nivel del idioma requerido para cursar estudios en el sistema de educación superior francés, sino que también les ayudará a adaptarse a su nuevo entorno de la mejor manera posible”.
Los que se inscriban en la formación tendrán la experiencia de aprender por medio de:
El curso gratuito de francés está conformado por siete módulos, los cuales están diseñados para desarrollar las habilidades de comprensión auditiva y lectora, expresión oral y escrita, gramática y vocabulario. Estos son los módulos:
Los interesados en afianzar sus habilidades en el idioma debe tener en cuenta que la duración del curso es 46 horas, distribuidas en 3 semanas para un total de 15 horas por semana. El curso comienza a partir de este 24 de noviembre, pero los que no alcancen a registrarse, pueden validar otras fechas disponibles en la página de la universidad.
Para inscribirse solo hay que ingresar al sitio oficial de la plataforma en convenio con la Universidad de París Saclay y luego iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
La flexibilidad del curso permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo y desde cualquier lugar, solo hay que tener acceso a una computadora o dispositivo móvil con internet.