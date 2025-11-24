La experiencia de vivir en Francia está en este curso gratis de francés 100% online

Muchos sueñan con aprender varios idiomas, pues los beneficios de aprender otra lengua no se quedan solo en poder comunicarse con las personas en diferentes partes del mundo.

Está comprobado que aprender otro idioma ayuda a mejorar las habilidades cognitivas, retrasa el envejecimiento cerebral, aumenta la capacidad de hacer múltiples tareas, mejora la toma de decisiones y aumenta la creatividad, pues el cerebro se vuelve más sensible y receptivo a las ideas.

La Universidad de París Saclay constantemente está lanzando cursos gratuitos y uno de ellos es para la formación de francés en nivel intermedio B1 - B2, es decir, para aquellos que quieran afianzar sus habilidades en el idioma y obtener un mayor nivel.



Curso gratis de francés 100% online

El curso hace parte de una alianza con la plataforma Coursera, la cual es reconocida por impartir una gran variedad de formaciones, en su mayoría, gratuitos.

Según la universidad, el curso está alineado con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y forma parte del program dual "Aprendizaje Digital" y "Lengua e Interculturalidad".



El establecimiento manifestó que no solo les permitirá “alcanzar el nivel del idioma requerido para cursar estudios en el sistema de educación superior francés, sino que también les ayudará a adaptarse a su nuevo entorno de la mejor manera posible”.

Los que se inscriban en la formación tendrán la experiencia de aprender por medio de:

Videoconferencias.

Textos en diversos formatos.

Cortometrajes.

Videos de estudiantes franceses e internacionales residentes en Francia.



El curso gratuito de francés está conformado por siete módulos, los cuales están diseñados para desarrollar las habilidades de comprensión auditiva y lectora, expresión oral y escrita, gramática y vocabulario. Estos son los módulos:



Introducción al curso: la universidad explica todo lo relacionado con el curso y lo que los estudiantes verán durante su desarrollo.

Llegar a Francia: el estudiante tendrá la experiencia online de llegar a un país completamente nuevo y comenzará a interactuar con la cultura.

Adaptación a la vida en Francia: el estudiante conocerá más de cerca la capital del país. Se explorarán dos tiempos pasados más: el imperfecto y el pluscuamperfecto.

Convertirse en estudiante en Francia: en este módulo se aprenderá sobre el sistema universitario francés, tanto del pasado como del presente, a través de varios extractos de novelas y películas.

Asistir a una clase: el estudiante tendrá la posibilidad de ir a una conferencia a través de varias videoclases impartidas en el curso.

Comunicar e integrar: consejos clave para la integración a la vida francesa. El estudiante aprenderá más sobre Francia y sus particularidades culturales y políticas (símbolos, la bandera, laicismo, acentos regionales, etc.).

Vivir en Francia: se conocerá más el país desde la perspectiva de estudiantes internacionales y otros expatriados. También se obtendrá una nueva perspectiva de la vida cotidiana por medio de temas como la gastronomía y la salud.

¿Cómo inscribirse al curso gratuito de francés?

Los interesados en afianzar sus habilidades en el idioma debe tener en cuenta que la duración del curso es 46 horas, distribuidas en 3 semanas para un total de 15 horas por semana. El curso comienza a partir de este 24 de noviembre, pero los que no alcancen a registrarse, pueden validar otras fechas disponibles en la página de la universidad.

Para inscribirse solo hay que ingresar al sitio oficial de la plataforma en convenio con la Universidad de París Saclay y luego iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.

La flexibilidad del curso permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo y desde cualquier lugar, solo hay que tener acceso a una computadora o dispositivo móvil con internet.

