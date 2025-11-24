Unión Europea desplegará misión de observación electoral en Colombia desde enero de 2026

La Unión Europea tendrá una misión de observación robusta para las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026 y comenzará su despliegue en Colombia desde enero, con el fin de supervisar de manera anticipada la etapa previa al proceso electoral. Así lo confirmó el registrador nacional, Hernán Penagos, tras una reunión con diferentes organismos internacionales de observación.

“En el transcurso de la mañana nos reunimos con la observación internacional con el ánimo de ir afinando cómo será el proceso de acompañamiento para el año entrante en las elecciones de Congreso y de Presidencia”, explicó Penagos, al destacar la presencia de delegaciones del Instituto Carter, la OEA, la Unión Europea, la MOE, entre otras organizaciones especializadas en monitoreo electoral.

Según el registrador, la mayoría de misiones internacionales expresó su intención de acompañar el proceso con varios meses de anticipación. Sin embargo, fue la Unión Europea la que confirmó el despliegue más amplio y temprano. “Nos acaban de confirmar que estarán desde el mes de enero con un despliegue muy grande de observadores internacionales que acompañarán no solamente el proceso preelectoral sino electoral”, señaló.

Penagos destacó que el compromiso europeo será clave para revisar recomendaciones de comicios anteriores y fortalecer la preparación del proceso de 2026. “Que la Unión Europea, que tiene uno de los despliegues más altos de observación en el mundo, certifique su acompañamiento desde enero va a ser de la mayor utilidad”, afirmó.



La Registraduría calificó la reunión como un paso fundamental para garantizar transparencia, confianza y supervisión técnica independiente en un año electoral que estará marcado por un intenso escrutinio nacional e internacional.

