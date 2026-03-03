En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / EEUU pide a sus ciudadanos que abandonen 14 países de Oriente Medio por "graves riesgos"

EEUU pide a sus ciudadanos que abandonen 14 países de Oriente Medio por "graves riesgos"

En un mensaje compartido en redes sociales, el Departamento de Estado recomienda "salir ahora por medios comerciales debido a graves riesgos de seguridad" de Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Omán, Irak, Catar, Israel, Cisjordania y Gaza, Arabia Saudí, Siria, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Publicidad

Publicidad

Publicidad