Sicario le arrebató la vida a médico en Cartagena; van más de 220 asesinatos por sicariato este año

Cuando se dirigía a su vivienda tras terminar su jornada laboral durante la noche de este martes 18 de noviembre, fue asesinado Gian Carlos Gómez Arnedo, un médico de 35 años, en la ciudad de Cartagena.

Gómez Arnedo, quien trabajaba en una reconocida clínica de la capital de Bolívar, fue abordado por dos hombres en motocicleta cuando conducía su vehículo a la altura del barrio El Campestre, en el suroriente de la ciudad.

El profesional de la salud recibió varios impactos de bala al interior de su vehículo y lamentablemente murió en el lugar de los hechos.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que la inspección técnica del cadáver y la investigación de este hecho, que ha gran causado conmoción en la ciudad, está a cargo el CTI de la Fiscalía General de la Nación.



Hasta el momento las autoridades no han entregado detalles sobre posibles hipótesis detrás de este ataque sicarial, el primero de tres que se registraron durante la misma noche del martes. Las otras dos víctimas, en el barrio Las Palmeras y el corregimiento de Pasacaballos, permanecen heridos.

En lo corrido del año en Cartagena se han registrado 314 homicidios, de los cuales 227 son sicarios. A su vez, en lo corrido del mes de noviembre ya son 19 muertes violentas, 10 de ellas bajo la modalidad de sicariato.