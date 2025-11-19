En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Sicario le arrebató la vida a médico en Cartagena; van más de 220 asesinatos por sicariato este año

Sicario le arrebató la vida a médico en Cartagena; van más de 220 asesinatos por sicariato este año

El profesional de la salud recibió varios impactos de bala al interior de su vehículo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad