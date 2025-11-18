Cae banda que robaba celulares a punta de “cosquilleo” en Fiestas de Independencia en Cartagena

Distraer a sus víctimas empujándolos o aplicándoles espuma o maicena en la cara, mientras uno de sus cómplices los despojaba de sus celulares, era la modalidad que utilizaba una banda para robar a los asistentes de las Fiestas de Independencia de Cartagena.

La banda, integrada por ocho hombres y tres mujeres, habría llegado desde Barranquilla a la capital de Bolívar para "hacer de las suyas" en medio de eventos masivos como el Desfile de Independencia, Bolívar 1600 y el Bololó del Arsenal, entre otros.

"En medio de esas aglomeraciones y en medio de la euforia, uno tenía la misión de empujar a las personas, otro tenía la misión de distraerlo, otro de cometer el hurto en el factor de oportunidad en lo que coloquialmente se conoce como el 'cosquilleo', sin que la gente pudiese observar o sentir que le estaban sustrayendo sus pertenencias. Este último les entregaba finalmente el elemento hurtado a uno de sus cómplices, y desaparecía de la escena", explicó el comandante de la Policía de Cartagena, el general Gelver Yecid Peña.

Tras un rápido trabajo de inteligencia, la Policía logró la captura de los once presuntos delincuentes, a quienes les fueron encontrados 40 celulares de alta gama avaluados en más de 70 millones de pesos.



"Es importante recordar que, si un ciudadano es sorprendido portando un teléfono hurtado, podría incurrir en el delito de receptación exponiéndose a penas que oscilan entre los 4 a 12 años de prisión, siempre y cuando exista una denuncia oficial ante las autoridades", agregó el comandante de la Policía de Cartagena.

De acuerdo a las autoridades, a los once capturados les registran más de 35 anotaciones judiciales por varios delitos.

A su vez, la Policía en Cartagena destacó una reducción en varios delitos durante las Fiestas de Independencia. En materia de homicidios registran una reducción de un 22% frente al año anterior: entre el 13 y el 17 de noviembre se presentaron 7 homicidios, mientras en el 2024 fueron 9 casos, es decir, dos menos.

Asimismo, la Policía señala una reducción en el hurto a personas en un 69% con 171 casos menos. En el año anterior se presentaron 248. Las lesiones personales también mostraron una tendencia baja: para el año 2024 en total fueron 66 casos; este 2025 se presentaron 7, lo que significa una reducción del 89%.