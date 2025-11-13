Desmanes de hinchas del Real Cartagena dejaron heridos; Policía no realizó capturas

Las fiestas de independencia de Cartagena se vieron empañadas en la noche de este miércoles 13 de noviembre por los desmanes que realizaron decenas de hinchas del Real Cartagena en el estadio Jaime Morón, mientras se desarrollaba un encuentro del torneo de ascenso contra el Real Cundinamarca.

Los hechos se presentaron hacia el minuto 82', luego de que un grupo de hinchas ubicados en las gradas de la zona sur empezaran a arrancar las sillas de la tribuna para lanzarlas contra los jugadores en reclamo porque no se concretó una opción de gol que tuvo el equipo local, lo que podía abrir el marcador, pues el partido estaba en empate 0 a 0.

Fue entonces cuando no solo se dio el inicio de una batalla campal con el lanzamiento de sillas plásticas, sino también con el retiro de las barandas de acero por parte de estas personas que las tomaban para lanzarlas hacia la cancha. La escena era caótica, pues los pocos policías dispuestos en la tribuna, no daban para contener a los enardecidos aficionados, quienes incluso trataron de saltar para llegar directamente al césped a reclamarle a los jugadores.

Aunque los deportistas trataron de acercarse para pedirle calma a los protagonistas de los desmanes, los futbolistas de ambos equipos tuvieron que correr para encontrar refugio en los camerinos. Al parecer, la urgencia por una victoria para que el equipo cartagenero acabe con 13 años consecutivos en la B, terminó caldeando los ánimos, desencadenado dichas agresiones, debido a que el punto logrado con el empate, aleja al equipo de una posibilidad de ascenso.



Esto llevó a que la Policía tuviera que intervenir con el equipo de antimotines para controlar a los hinchas y lanzarles gases lacrimógenos. El partido fue suspendido durante 20 minutos, pero pudo ser retomado cuando se completó la salida de los aficionados que alteraron el orden público, a partir de la salida de estos.

Aunque en el estadio no se contabilizaron heridos, donde sí hubo personas afectadas fue a las afueras del estadio, debido a que allí los usuarios de Transcaribe enfrentaron la furia de estos mal comportados aficionados, quienes lanzaron piedras para romper los vidrios de varios buses e incluso asaltaron a algunos pasajeros.

"Vandalizaron todo el bus. A mí me dieron con una piedra también allá adelante. Casi nos matan aquí por la Plaza de Toro. Todo el bus fue completamente vandalizado. Todo el bus fue completamente golpeado con las piedras, ahí en la Plaza de Toro... Casi nos matan”, contó el conductor de uno de los buses afectados, quien mostró que un pasajero recibió una pedrada en la cabeza, lo que lo dejó herido. A su vez, en el video se ve a una mujer sosteniendo su brazo por haberse golpeado mientras evitaba las piedras.

Por lo pronto se espera respuestas de la Policía Metropolitana de Cartagena y de Transcaribe sobre el total de los daños ocasionados y si hay más personas heridas. Hasta el momento, la Policía informa que no hubo personas capturadas.