Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Cierre del Parque Tayrona por amenazas de grupos criminales, nueva muestra de fracaso de Paz Total

Cierre del Parque Tayrona por amenazas de grupos criminales, nueva muestra de fracaso de Paz Total

En las últimas horas, las disidencias de alias 'Iván Mordisco', uno de los objetivos de alto valor compartido de Colombia y Estados Unidos, secuestró durante más de 12 horas a 13 trabajadores de la compañía energética de occidente en Suárez, Cauca.

