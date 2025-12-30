En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En Medellín fue capturado un hombre que había robado un carro en el barrio Castilla

En Medellín fue capturado un hombre que había robado un carro en el barrio Castilla

La ubicación del sujeto y la recuperación del vehículo se logró gracias al reporte del robo a la línea de atención 123.

Captura hombre por robo de carro.
Captura hombre por robo de carro en Medellín.
Foto: Secretaría Seguridad y Convivencia
Por: Jhonatan Ocampo
|
Actualizado: 30 de dic, 2025

