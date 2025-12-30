En Medellín fue capturado un hombre que había robado un carro en el barrio Castilla

La rápida reacción de las autoridades de Medellín permitió recuperar un carro robado y capturar al responsable tras una acción coordinada entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional, en medio de un operativo que contó con la ayuda de la comunidad al denunciar el delito.

El responsable de este hecho fue acusado por el delito de falsedad marcaria, el vehículo recuperado había sido robado en el barrio Castilla, noroccidente de la capital antioqueña. La acción se dio mediante la articulación entre la Sala Situacional del 123 y labores de patrullaje en las calles.

Las autoridades establecieron relación entre el hurto a un vehículo en ese sector de la ciudad, el pasado 30 de agosto, y el de otro este diciembre. A partir de estas alertas, se logró identificar la circulación de uno de los carros y orientar un despliegue operativo en la zona.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, “se logró la captura de una persona por el delito de falsedad marcaria y la recuperación de un vehículo que había sido hurtado". Este resultado, agregó el funcionario, "fue posible gracias a ese trabajo desarrollado desde la sala situacional y todo el sistema de cámaras del 123”



De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, una pista clave en el éxito de este caso fue la utilización de placas que habían sido hurtadas con anterioridad, y que mediante los visualizadores del 123 activaron un seguimiento técnico y en tiempo real, logrando la recuperación del vehículo en vía pública.

En lo corrido del año 2025, en la ciudad de Medellín autoridades han recuperado 278 vehículos reportados como hurtados.