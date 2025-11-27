Robos están al alza en Medellín; ciudadanía intentó linchar a dos presuntos ladrones

La autoridades en el Valle de Aburrá se encuentra en máxima alerta por diferentes hurtos que se han cometido en las últimas horas y que quedaron en evidencia en cámaras de seguridad, por ejemplo, en el barrio Laureles en donde en un video muestra cómo hombres armados ingresan a un restaurante y le roban a varios de los comensales.

Las cámaras de seguridad dejan en evidencia como las víctimas se quedan pasmadas mientras lo ladrones les hurtan sus pertenencias y también el dinero de la caja registradora. Pero no es el único caso conocido, ya que en la Avenida San Juan fueron identificados dos hombres que, al parecer, querían robarse un celular en plena vía pública.

En los videos que se han hecho virales a través de redes sociales se ve como los presuntos ladrones fueron despojados de toda su ropa luego de, al parecer, ser golpeados por la misma ciudadanía que quiso hacer justicia por mano propia antes de que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá interviniera en la situación.

Por su parte, en el noroccidente de la capital de Antioquia varias personas que se movilizaban en un carro negro intentaron robarse una camioneta blanca en el sector de Robledo, no obstante, las alarmas del vehículo comenzaron a sonar, alertaron a las comunidades del sector y por ello los delincuentes huyeron inmediatamente de la zona antes de ser detectados por las autoridades.



Ante la escalada de inseguridad que azota a Medellín, las autoridades le pidieron a las personas estar atentas, pues en la época decembrina es donde más robos se cometen y por ello la recomendación de ser cuidadosos con el pago de las primas y demás bonificaciones que hacen las empresas durante los próximos días.