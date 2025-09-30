Robo a adultos mayores terminó en balacera entre ladrones y Policía en calles de Medellín

Delincuentes que intentaron robarle a dos adultos mayores protagonizaron una persecución por las calles de Medellín; luego de dispararle a varios policías terminan linchados por los habitantes del barrio La Floresta. En medio del intercambio de disparos dos ciudadanos resultaron heridos

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró la captura de dos personas que minutos antes intentaron robarle a dos adultos mayores en el barrio La Floresta de Medellín. Aunque las autoridades fueron advertidas del hurto, los presuntos ladrones huyeron en medio de disparos de la zona.

A pesar del intento de los uniformados por capturar a los hombres en una persecución por las calles de la capital de Antioquia, los disparos de los supuestos delincuentes imposibilitaron el operativo que por el contrario dejó a dos civiles heridos.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó que fue la misma comunidad la que logró detener la motocicleta en la intentaban huir los hombres.



“Y tras una persecución, los agresores fueron interceptados, siendo agredidos por la comunidad. De inmediato se realizó la captura de estos sujetos, una persona de 43 años que presenta lesión por arma de fuego en una rodilla y otro hombre de 32 años con algunas laceraciones en sus antebrazos”, aseguró el oficial.

Según mencionaron las autoridades en Medellín, a los detenidos se les incautó un arma de fuego tipo revólver con cuatro cartuchos y la motocicleta en la que iban a cometer el hurto y que luego les sirvió como vehículo de escape.

Uno de los presuntos ladrones fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que el otro señalado se encuentra bajo custodia de las autoridades a la espera de que sea dado de alta de un centro asistencial en donde se recupera de las heridas propinadas durante la persecución.