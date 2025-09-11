Extranjero responsable de robo en Las Vegas fue ubicado en Medellín y expulsado del país

Migración Colombia informó que logró ejecutar una medida de expulsión contra un ciudadano estadounidense que tenía antecedentes por hurto en su país y que fue ubicado en Medellín.

Según los registros de las autoridades competentes, el extranjero tenía anotaciones de diferentes agencias internacionales que los buscaban hace algunas semanas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró el proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la agencia estadounidense US Marshals e indicó que el hombre era buscado por un millonario robo realizado en Las Vegas, Nevada.

Según el mandatario, el hombre había llegado a la capital de Antioquia, “intentado esconderse, gastando parte del dinero producto de ese delito”.

Además, se conoció que su estadio en la ciudad se dio gracias a las labores de inteligencia internacional.

Gutiérrez explicó que, una vez el extranjero salió del país, llegó hasta Miami donde fue capturado por sus antecedentes por hurto.

Esta operación se suma a otra hecha el pasado 19 de agosto, cuando, desde Medellín, salió expulsado otro fugitivo de las autoridades por el delito de homicidio.

Finalmente, Migración Colombia destacó que desde el 2022 se han aplicado más de 22.000 medidas administrativas de deportación, expulsión y sanciones económicas a ciudadanos extranjeros que estaban o pretendían ingresar a Colombia.