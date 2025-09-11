“Esos vidrios retumbaban, fue aterrador”: habitante de Loreto sobre atentado en Medellín

Luego del atentado perpetrado en la noche del pasado miércoles contra una torre de energía en Medellín, lo que queda es la zozobra y de eso sí que saben los habitantes de ese sector de Loreto, centro oriente de la ciudad, que aseguran a Blue Radio que después del miedo lo que queda es la incertidumbre de lo que pueda pasar con la violencia, no solo en Antioquia, sino ahora aquí en zona urbana de la capital paisa.

“Eso fue una cosa aterradora, eso parecía como si hubiera estallado tres veces como una bomba. Yo estaba dando una clase de pintura en mi casa y esos vidrios retumbaban, no sabíamos como qué hacer, eso fue aterrador. Mi esposo estaba en la cama, en la alcoba se tiró al piso. Mi hija vive en esta unidad de acá y eso ella estaba en el balcón y ella sintió eso y vio cuando alumbró como la montaña, ella dice que vio como la montaña”, relataron testigos en Blu Radio.

#Video En el sector de loreto, centro oriente de #Medellín, persiste el temor de sus ciudadanos luego de la acción violenta y el terrorismo que llegó a la ciudad. Allí persiste un cierre preventivo. #VocesySonidos Informa: @AlfonsoCrcamo1 pic.twitter.com/hwHKGuly9l — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 11, 2025

“Más que miedo es por la incertidumbre pues de lo que está pasando en Colombia y lo que realmente pueda pasar con la seguridad acá en Colombia, entonces más que todo eso”, relató otro vecino del sector.

Además de los 200 millones de pesos que está ofreciendo la alcaldía de Medellín para encontrar a los responsables, la comunidad en este sector también pide un refuerzo de la fuerza pública para no pasar otro susto igual.