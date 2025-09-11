Ofrecen $200 millones por responsables de detonaciones a torre de energía en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien llegó este jueves de Estados Unidos, confirmó una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien entregue la información que permita dar con la captura de los responsables del ataque terrorista que pone en vilo la seguridad de la capital de Antioquia.

El terrorismo volvió a tocar la puerta en Medellín, donde como si el tiempo se hubiera devuelto a las peores épocas del narcotráfico, los paisas se estremecieron con dos detonaciones que afectaron una torre de energía de EPM, generando terror entre los vecinos del barrio Loreto, cerca al puente la Asomadera y ubicado a mano derecha cuando los vehículos salen del Túnel de Oriente y bajan a la capital antioqueña por la avenida Las Palmas.

Aunque la comunidad alertó sobre la instalación de una bandera del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', no se imaginaron que minutos después explosivos detonaron a pocos metros de sus viviendas.

Desde ese momento la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín comenzaron un despliegue inmediato en la zona para corroborar que no hubiera ningún riesgo para las comunidades que reportaron diferentes daños en vidrios y fachadas.

A esta hora se mantiene una verificación exhaustiva para descartar la presencia de otros explosivos, por lo que la vía Loreto sigue cerrada.

"Nuestros técnicos antiexplosivos aseguraron la zona de la afectación, mientras las cuadrillas del personal técnico de EPM realizan la evaluación de los daños para su reparación. No se reportaron personas lesionadas, solo algunos ventanales rotos en la zona. Continuamos de manera conjunta con el Ejército Nacional adelantando labores para individualizar, capturar y judicializar a los responsables de este hecho", indicó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.

Tal como lo señaló el alcalde Gutiérrez, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, responsabilizó por lo sucedido a toda la línea de mando de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, es decir a quienes tienen los alias de 'Chejo', 'Guaricho', 'Primo Gay', 'Barbas' y 'Eléctrico'.

"Los terroristas no van a doblegarnos, el Estado se tiene que imponer. Medellín no volverá a los tiempos del terror que tanto dolor le causaron en el tiempo pasado. Aquí hay autoridad, aquí hay orden y habrá resultados. Toda la línea de mando del Frente 36 de las FARC tendrá que responder. El gobierno nacional debe fortalecer la presencia de la fuerza pública en la ciudad y en la región", detalló Villa.