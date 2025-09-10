Atacaron con explosivos torre de energía de EPM en Medellín; autoridades investigan

Autoridades en Medellín confirman que las disidencias de alias 'Calarcá' activaron varios explosivos en el barrio Loreto. El ataque armado, retaliación por la muerte de dos cabecillas del grupo armado en el municipio de Campamento, dejó una torre de energía de EPM afectada

La situación de orden público en Medellín se agravó en los últimos minutos luego de que las autoridades reportaran la presencia de una bandera del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' en el barrio Loreto. Aunque en la zona hizo presencia la Policía Nacional, los vecinos del sector reportaron tres detonaciones que causaron daños en vidrios y fachadas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de su cuenta de X que producto de las detonaciones una torre de energía de EPM resultó afectada, sin embargo, aseguró que luego de las verificaciones correspondientes se determinó que ninguna persona se quedó sin la prestación del servicio.

Además, el mandatario hizo una denuncia que aumentó la preocupación entre las autoridades del departamento, ya que indicó que, “este acto terrorista es en respuesta al golpe y abatimiento que hoy la Policía Nacional le dio a esta estructura en Campamento, Antioquia”. Sobre esto hay que mencionar que justo hace unas horas las autoridades lograron neutralizar a cuatro integrantes del Frente 36, entre ellos, los cabecillas alias 'Guillermino' y alias 'Román'.

Por ahora y como confirmó Gutiérrez, en la zona del ataque terrorista, que afortunadamente no cobro la vida de ninguna persona, hay presencia de Ejército Nacional y Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que busca determinar si en la zona hay más explosivos que puedan poner en riesgo o la infraestructura energética o la integridad de las personas.

Asimismo, se ha podido conocer que desde la capital de Antioquia se trabaja arduamente en la revisión de cámaras de seguridad para poder determinar quién o quiénes fueron los responsables de instalar los explosivos y la bandera de las disidencias en esta zona del Oriente de la ciudad.

Por su parte, y como medida de seguridad mientras se declara a la zona libre de peligros, permanecen algunos cierres viales hechos por la Secretaría de Movilidad para evitar el paso de civiles en la zona cercana al sitio de las explosiones.