Video: así quedó la torre atacada con explosivos en el barrio Loreto de Medellín

A través de redes sociales circulan videos que muestran cómo quedó, totalmente en el piso, una torre de energía perteneciente a Empresas Públicas de Medellín (EPM) que fue atacada con explosivos en la noche de este lunes, cuando la seguridad en la capital antioqueña se vio alterada con el ataque atribuido a las disidencias del Frente 36, bajo el mando de alias Calarcá. El hecho ocurrió, puntualmente, en el barrio Loreto, oriente de la ciudad, donde fue instalada una bandera alusiva al grupo armado ilegal y se registraron al menos tres detonaciones.

De acuerdo con los reportes iniciales, el ataque habría sido una retaliación por la muerte de dos cabecillas del Frente 36 en el municipio de Campamento, Antioquia. En esa operación policial fueron abatidos alias Guillermino y alias Román, considerados objetivos de alto valor para las autoridades.



Torre de energía de EPM afectada

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de su cuenta de X que una torre de energía de Empresas Públicas de Medellín (EPM) resultó afectada por las explosiones. Sin embargo, tras las verificaciones se estableció que el servicio eléctrico no presentó interrupciones para la comunidad.

Vecinos del sector reportaron que las detonaciones causaron daños en vidrios y fachadas de varias viviendas. La Policía Metropolitana y el Ejército Nacional hicieron presencia inmediata en la zona para descartar la existencia de más explosivos y garantizar la seguridad de los habitantes.



Investigación y cierres viales en Medellín

Las autoridades de Medellín adelantan la revisión de cámaras de seguridad con el fin de identificar a los responsables del ataque y de la instalación de la bandera del Frente 36. Como medida preventiva, la Secretaría de Movilidad mantiene cierres viales en el área del atentado hasta que se declare segura y libre de riesgos.

El alcalde Gutiérrez denunció que “este acto terrorista es en respuesta al golpe que hoy la Policía Nacional le dio a esta estructura en Campamento”. Aunque la situación generó alarma, no se reportaron personas heridas ni fallecidas.