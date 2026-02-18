Nuevas manifestaciones en Bogotá: trabajadores de la caña se tomaron MinMinas

Tras la llegada de los Consejos Comunitarios el pasado domingo 15 de febrero a la Universidad Nacional, las protestas en Bogotá han generado caos en puntos distritales y entidades del orden nacional.

De hecho, desde el lunes 16 iniciaron las manifestaciones y con ello se ocuparon recintos como el Ministerio de Educación, el Dane, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Tierras, lo que despertó preocupación en gran parte de la ciudadanía.

Ante este panorama, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca lamentó los hechos ocurridos ese lunes en el CAN y advirtió que no realizaría más bloqueos en edificios públicos, señalando que se establecería una mesa formal de diálogo entre el Gobierno y estas comunidades.

Sin embargo, en la mañana del miércoles 18, la inconformidad con el Gobierno parece provenir de otra organización, cuyos integrantes se tomaron el Ministerio de Minas.



Trabajadores de la caña se tomaron MinMinas

De acuerdo con lo revelado en Mañanas Blu, hacia las 6 de la mañana trabajadores del sector de la caña estarían ocupando el Ministerio de Minas. Las protestas en el sector administrativo de Bogotá se han vuelto recurrentes, afectando una zona clave tanto para el Gobierno distrital como para el nacional.



Los manifestantes están pidiendo una nivelación de precios frente al tema de etanol. Trabajadores de la caña, pertenecientes a la CGT, a la CUT y a la CTC, le solicitan al Gobierno que imponga una solución frente a las empresas distribuidoras de combustible para que se utilice etanol colombiano.

Según señalaron en el noticiero, en Colombia se utiliza una mezcla con etanol para producir biocombustible; sin embargo, ese etanol sería importado desde Estados Unidos, lo que genera un impacto en la industria nacional. Por ello, la protesta en el Ministerio de Minas busca exigir que esa proporción de etanol sea colombiana y no importada.