Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Bogotá  / Nuevas manifestaciones en Bogotá: trabajadores de la caña se tomaron MinMinas

Nuevas manifestaciones en Bogotá: trabajadores de la caña se tomaron MinMinas

Los manifestantes estarían solicitando al Ministerio de Minas que exija a las distribuidoras de combustible utilizar etanol nacional.

