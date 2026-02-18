En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Corrupción en Dian: archivan investigación a 26 congresistas, pero sigue contra Roy Barreras

Corrupción en Dian: archivan investigación a 26 congresistas, pero sigue contra Roy Barreras

Tras las denuncias del exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, sobre presiones para nombramientos en la entidad, el alto tribunal se inhibió frente a la mayoría de los señalados; sin embargo, compulsó copias a la Fiscalía para investigar a Dilian Francisca Toro y Gilberto Rondón.

