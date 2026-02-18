¿Quién es el barbero de James Rodríguez en Minnesota? "El mejor jugador de fútbol", afirma

James Rodríguez ya vive una nueva etapa en su carrera profesional. Desde que se confirmó su llegada a la MLS, liga en la que jugará con los colores del Minnesota, su presencia ha generado revuelo en Estados Unidos y cada movimiento despierta el interés de la afición.

Durante el Mundial de 2014, cuando James atravesaba su mejor momento, muchos jóvenes colombianos llegaban a barberías o peluquerías pidiendo el “corte de James”, ese estilo característico con tres líneas marcadas a un costado. Ahora, a sus 34 años, en Estados Unidos el ‘10’ vuelve a dar de qué hablar por su nuevo look.

¿Quién es el barbero que le cortó el cabello a James Rodríguez?

James Rodríguez llegó a la MLS con la parte superior tinturada de rubio, un estilo que lució en los entrenamientos de pretemporada. El equipo realiza su preparación en California, lejos del frío extremo de Minnesota a comienzos de año. Fue allí donde se conoció al hombre detrás del nuevo estilo del colombiano.



Se trata de un barbero mexicano conocido en redes como @JayCelebrityBarber, quien suele trabajar con futbolistas de la liga estadounidense. El 12 de febrero, el estilista se acercó a James en el parqueadero del hotel donde se hospeda el equipo y propuso hacerle un corte. Para convencerlo, le contó que ya había “motilado” a sus compañeros Joaquín Pereyra y Carlos Harvey.

🇨🇴✂️ James Rodríguez se topó con un barbero en el Coachella Valley Invitational que le ofreció un corte de pelo...



👏 Y el '10' cumplió con su palabra: lo invitó a su habitación y se tomó una foto con él.



📽️ JayBeenIconic/Tik Tok#james #mls #colombia #minnesota #viral pic.twitter.com/Fu51kcJQxI — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) February 17, 2026

Si bien James dudó al inicio, finalmente aceptó y le pidió que regresara en 35 minutos, después del almuerzo.



Barbero emocionado por James Rodríguez: “El mejor jugador de Colombia”

Horas más tarde, el propio barbero publicó una foto junto al capitán de la Selección Colombia y acompañó la imagen con un mensaje: “Hoy le corté el cabello al mejor jugador de fútbol en la historia de Colombia. Muchas gracias, mi pana. Muy bacano. Larga vida, bro. Estamos activos”.

La publicación aumentó sus seguidores en redes. Aunque ya tenía experiencia con jugadores de la MLS, James ha sido hasta ahora el nombre más mediático en su lista de clientes.

En el mundo del fútbol, contar con un barbero de confianza es casi una tradición. Figuras como Lionel Messi trabajan con estilistas reconocidos en Miami o Nueva York. Ahora, en Minnesota, James también tiene quien cuide su imagen. Porque en el fútbol moderno, la presencia también suma puntos.