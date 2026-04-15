Concejal de Bogotá denuncia plan para vandalizar el Metro: ya lo han hecho con TransMilenio

El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, denunció que hay intenciones de vandalización al Metro de Bogotá una vez comiencen las operaciones. Si bien es cierto, en las calles se han visto grafiteadas algunas columnas de las bases del carril del metro, el cabildante denuncia que habría intenciones por parte de un grupo de encapuchados de vandalizar los vagones y pintar más bases de la línea férrea. Asimismo, esta denuncia surge tras un capítulo de un videopodcast en el que los entrevistados lo declaran.

“Ahorita le agradecemos a Metro. Creo que con el Martín lo hemos hablado, y ahorita que llegue ese metro se va a volver, yo creo, voy a volver cuando empezó el inicio, ñero, que era ‘tenemos que estar’. Póngale que ya estamos a dos semanas a que ese punto llegue, y el primero que le pegue va a ser la gallina de huevos de oro”, declaró uno de los entrevistados.

Entre tanto, estos mismos entrevistados, en ese mismo capítulo, señalan ser los responsables de vandalizar algunos buses de TransMilenio y los vagones del Tren de la Sabana. Afirman que “hace poco pusieron a rodar uno por toda Bogotá”. Asimismo, confirman la intención de meterse a uno de los parqueaderos de los articulados para “pintarlos”.

“Ahorita estábamos como planeando meternos a un parqueadero de TransMilenio… Nosotros somos los que buscamos Transmis quietos, Transmis que rueden. Hace menos de un mes pusimos a rodar uno por toda Bogotá y lo pegamos así, calladitos igual. Igual arreglen esa mierda, que por eso es que lo pintamos”, concluyen.



Oigan acabo de ver este video, ¿ustedes qué opinan? pic.twitter.com/ThDmOvls8e — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) April 15, 2026

Por estas declaraciones, desde el Concejo de Bogotá aseguran que esas acciones hacen parte de un fenómeno que responde a un problema estructural de impunidad y seguridad.

“Aquí no estamos quejándonos simplemente por un grafiti; estamos defendiendo una estrategia de sostenibilidad urbana y de apropiación del espacio público alrededor del Metro”, señaló el concejal Quintero.