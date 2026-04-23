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Usuario que no pagó pasaje de TransMilenio hirió con tijeras a dos guardas de seguridad

Los hechos ocurrieron en la estación Country Sur y, según TransMilenio, el agresor fue un usuario que evadió el pago del pasaje. Las heridas a los guardas fueron en manos y rostro.

Dos guardas de seguridad fueron heridos con unas tijeras por usuarios que evadió pago del pasaje
Dos guardas de seguridad fueron heridos con unas tijeras por usuarios que evadió pago del pasaje
Foto: captura de video
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

En la mañana del jueves, 23 de abril, nuevamente dos guardas de seguridad adscritos a la empresa TransMilenio fueron heridos en rostro y manos por un usuario que evadió el pasaje y al hacerle el reclamo los atacó con una tijera. En videos grabados por más funcionarios, se ve cómo este hombre, que iba vestido con una camiseta blanca, en su mano tiene el arma blanca mientras encara a más guardas que trataban de mediar la situación. Sin embargo, tras el ataque, en registros fotográficos conocidos por Blu Radio, se ve la gravedad de las heridas.

El hecho duró varios minutos lo que generó conmoción dentro de la estación, ya que esta persona también tenía heridas en su cara tras atacar a los guardas. Por este hecho, TransMilenio emitió un comunicado confirmó que el agresor evadió el pago del pasaje y fue requerido por los agentes de seguridad.

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“La persona evasora implicada intentó ingresar a la estación de manera irregular, evadiendo el pago del pasaje, durante el desarrollo de las labores de apoyo y control, propias del equipo de vigilancia, lo que desató un altercado. En medio del control por parte del personal de vigilancia, el evasor agredió físicamente a uno de nuestros colaboradores”, aseguró la empresa.

Usuario que no pagó pasaje de TransMilenio hirió con tijeras a dos guardas de seguridad
Usuario que no pagó pasaje de TransMilenio hirió con tijeras a dos guardas de seguridad
Foto: captura de video

Entre tanto, no es la primera vez que esto sucede. Según cifras recientes, en lo que va del 2026 se han registrado más de 70 casos de agresiones contra los guardas por parte de colados.

Por esto mismo, desde el Concejo de Bogotá exigen un blindaje al sistema TransMilenio, ya que denuncian que los colados en gran parte son delincuentes.

“Hay que decirlo una vez más, los colados de TransMilenio son delincuentes, y ya no solamente roban a los ciudadanos que pagan su pasaje y a todos los ciudadanos que contribuimos con los impuestos para el sostenimiento de nuestro sistema integrado de transporte, sino que además utilizan armas blancas, violencia para enfrentar a esos vigilantes o a esos guardas que están simplemente haciendo su trabajo. Esto demuestra una vez más, y por eso nuevamente le hacemos un llamado a la alcalde y a los Galán, para que blinde el sistema TransMilenio”, concluyó el concejala Juan David Quintero.

Entre tanto, los heridos por este caso, fueron trasladados a centros asistenciales para la valoración de las heridas y así mismo refugiar atención médica. Mientras tanto, el agresor fue capturado.

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