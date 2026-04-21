Así operará la nueva estación Flores de TransMilenio desde este 25 de abril

La estación temporal Flores de TransMilenio inicia su operación en la avenida Caracas este 25 de abril para garantizar la movilidad ante el avance del Metro de Bogotá. Esta infraestructura provisional, ubicada entre las calles 64 y 67, reemplazará a la estación actual, que cierra sus puertas para facilitar las obras de la Línea 1 del sistema ferroviario.

Con la apertura de este punto de parada, ya son siete las estaciones temporales habilitadas en la capital para mitigar el impacto de las obras viales. La estructura cuenta con dos vagones diseñados para recibir a los pasajeros de uno de los corredores con mayor demanda en la ciudad.



Rutas y servicios en la estación Temporal Flores

La nueva estación dispone de 14 rutas troncales que conectan con los principales portales y zonas estratégicas. Según informó Jaime Enrique Monroy, subgerente de Operaciones de TransMilenio S.A., la habilitación busca asegurar la continuidad del servicio en una zona crítica. "Seguimos asegurando la movilidad de los usuarios mientras avanzan las obras del Metro", destacó el funcionario.

Las conexiones directas abarcan las troncales Norte, Américas, Caracas Sur, Eje Ambiental, Suba, Calle 80, NQS Sur y Caracas Centro. Los servicios disponibles para los usuarios son: 6, 8, B13, A52, F19, F61, H20, A61, D20, C19, G52 y H13.

Rutas que paran en la estación temporal Flores de TransMilenio Foto: TransMilenio

Cómo planear su viaje en TransMilenio por obras del Metro

Para evitar contratiempos, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planear sus recorridos con antelación a través de la aplicación oficial TransMiAPP. Además, se sugiere utilizar los canales digitales para la recarga de la tarjeta tullave, evitando así congestiones en las taquillas físicas.



Las recargas realizadas por medios virtuales pueden activarse en dispositivos con tecnología NFC mediante la aplicación Maas, en los validadores de los buses zonales o en los puntos de lectura ubicados en portales y estaciones.

Para mayor detalle sobre los cierres en la troncal Caracas, el sistema ha dispuesto un portal web especializado donde se pueden consultar todas las alternativas de viaje vigentes durante la fase constructiva del Metro.