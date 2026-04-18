Habla mamá de estudiante de Uniminuto asesinado tras intento de robo en TransMilenio

En medio del dolor y la indignación, la familia de Freddy Santiago Guzmán Cárdenas, el joven de 19 años que murió tras un intento de robo en el sistema TransMilenio, rompió el silencio y pidió justicia por un crimen que hoy enluta a Bogotá.

Sus padres, entre lágrimas, relataron a Noticias Caracol quién era el joven y cómo la violencia terminó por truncar su vida. “Era un hijo ejemplar, era todo para mí”, expresó su padre, quien además recordó la disciplina de Freddy: “Él salía del trabajo, se iba a la universidad y regresaba tarde en la noche”.

El ataque ocurrió el miércoles 15 de abril hacia las 9:50 p. m. en la estación Minuto de Dios, en la localidad de Engativá. Según información oficial, varios sujetos ingresaron de manera irregular al sistema e intentaron hurtarle sus pertenencias. En medio del hecho, el joven fue herido con arma blanca en el pecho.

Aunque fue trasladado con vida al Hospital de Engativá, falleció horas después debido a la gravedad de la herida.



Murió estudiante de la UniMinuto en estación de TransMilenio X: @UNIMINUTOBOGOTA y @TransMilenio

Su madre insistió en que su hijo era un joven trabajador que se esforzaba por salir adelante: “Él trabajaba y estudiaba, todo le costaba… no era un niño problemático”. Incluso, reveló que ese día Freddy no quería asistir a clases: “No quería ir porque estaba muy cansado, pero decía: ‘tengo que ir porque yo mismo me pago los estudios’”.

Uno de los puntos que más ha impactado a la familia es que, pese al ataque, no le robaron nada. “Él no se dejó robar porque sabía el sacrificio que le costaba cada cosa”, afirmó su madre, quien además lanzó un mensaje directo a los agresores: “¿Por qué hacerle daño a alguien por objetos que no valen la pena? Todo se consigue”.

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Entre el dolor y la impotencia, su clamor principal es justicia. “Pido justicia… que se entreguen los responsables”, dijo, al tiempo que cuestionó la violencia que afecta a la ciudad: “No hagan más daño a la sociedad ni al mundo entero”.

El padre también expresó su frustración frente a la inseguridad: “Uno hace tantos sacrificios para sacar a los hijos adelante… y que venga alguien y se los arrebate así”. Además, pidió que el caso no quede en la impunidad: “Espero que la muerte de mi hijo sirva de reflexión y que no quede impune, porque mañana puede ser otra persona”.

Las autoridades confirmaron que ya se entregaron a la Fiscalía los videos y pruebas recolectadas a través de cámaras de seguridad para avanzar en la identificación de los responsables.