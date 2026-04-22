Capturados dos ladrones tras atraco dentro de TransMilenio: ya habían robado horas antes

Dos hombres fueron capturados por la Policía luego de ser sorprendidos cometiendo un hurto dentro de una estación del sistema de transporte masivo TransMilenio. Las autoridades investigan si estarían vinculados con otro caso similar ocurrido recientemente en una estación del centro de la ciudad. La captura se realizó en medio de operativos de control adelantados por uniformados del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en la estación Héroes, donde policías que realizaban labores de registro fueron alertados sobre un presunto robo dentro de uno de los vagones. Al llegar al lugar, una mujer informó que acababa de ser víctima del hurto de su bolso.

Tras la denuncia, los uniformados iniciaron la búsqueda de los sospechosos y lograron interceptarlos dentro de un articulado. Durante el procedimiento, les hallaron en su poder un bolso, un computador portátil y un teléfono celular que, según las autoridades, habrían sido robados minutos antes.

Los capturados, ambos de 23 años, también serían señalados de participar en otro hurto registrado el día anterior en una estación ubicada sobre la calle 39. Las autoridades avanzan en la verificación de cámaras de seguridad y testimonios para establecer su posible relación con ese caso.



Los detenidos, junto con los elementos recuperados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación judicial en las próximas horas.