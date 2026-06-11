Un guarda de seguridad de TransMilenio se salvó de sufrir una tragedia mayor gracias al casco de protección que llevaba puesto cuando fue atacado con un martillo por un usuario que se negaba a pagar el pasaje en el Portal 20 de Julio, en el sur de Bogotá.

Los hechos quedaron registrados en video. En las imágenes se observa el momento en que el vigilante le solicita al hombre que valide su ingreso al sistema, al advertir que intentaba ingresar sin pagar y que iba acompañado de una mujer. La petición desató la furia del sujeto, quien comenzó a insultar y amenazar al trabajador de seguridad.

Segundos después, cuando el guarda se encontraba de espaldas, el agresor sacó un martillo de una maleta y le propinó un fuerte golpe directamente en la cabeza. Pese a que la mujer que lo acompañaba intentó detenerlo en varias ocasiones, el hombre consumó el ataque con extrema violencia.

#Video Casco lo salvó: vigilante de @TransMilenio fue atacado con martillo por hombre que se coló en el sistema #MañanasBlu pic.twitter.com/E0ITNMfgzY — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 11, 2026

Tras la agresión, el sujeto intentó escapar del lugar, pero fue capturado por las autoridades. El vigilante sufrió lesiones menores gracias al casco de seguridad que llevaba puesto y posteriormente instauró la respectiva denuncia. En otro video se evidencia que el elemento de protección quedó con un agujero producto del impacto, una muestra de la fuerza con la que fue atacado.



El caso ha generado indignación entre usuarios y trabajadores del sistema de transporte, quienes advierten sobre los riesgos a los que se enfrentan diariamente los funcionarios encargados de controlar la evasión del pago de pasajes.