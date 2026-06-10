Cámaras de TransMilenio permitieron captura de ladrones cosquilleros en estación Calle 76

En las últimas horas, varios ladrones responsables de un hurto bajo la modalidad de cosquilleo fueron capturados por la Policía Metropolitana en la estación Calle 76, gracias al monitoreo en tiempo real realizado desde el Centro de Control de la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, las cámaras siguieron cada uno de los movimientos de los sospechosos desde el momento en que fueron detectados. Operadores del Centro de Control, junto con un uniformado de la Policía que permanece en la sala de monitoreo, coordinaron las acciones con las patrullas desplegadas en terreno y suministraron detalles precisos sobre la ubicación, la vestimenta y el desplazamiento de los implicados.

Con esta información, los uniformados lograron interceptarlos y efectuar las capturas pocos minutos después, evitando que escaparan.

El caso evidencia el papel que desempeña el Centro de Control de TransMilenio, una infraestructura que opera las 24 horas del día y desde donde se supervisan tanto la operación como la seguridad de la red de transporte. Actualmente, el sistema cuenta con más de 2.000 cámaras destinadas a labores de seguridad y cerca de 800 enfocadas en el monitoreo operativo de estaciones, portales y corredores troncales.



Estas herramientas permiten detectar comportamientos sospechosos, intentos de hurto, riñas, emergencias médicas y otras situaciones que requieren atención inmediata. Además, facilitan la coordinación entre TransMilenio, la Policía y los organismos de emergencia para responder con mayor rapidez ante cualquier incidente.