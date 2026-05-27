Armada despliega más de 19.000 uniformados para blindar elecciones: así se distribuirán en regiones

A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, la Armada anunció el despliegue de más de 19.000 hombres y mujeres en todo el territorio nacional como parte del “Plan Democracia”, la estrategia conjunta de la Fuerza Pública diseñada para garantizar la seguridad, el orden público y el normal desarrollo de los comicios del próximo 31 de mayo.

El anuncio fue realizado por el comandante de la Armada, el almirante Juan Ricardo Rozo, quien detalló que la Institución Naval trabajará de manera articulada con el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional para custodiar puestos de votación, proteger corredores estratégicos y reforzar la presencia estatal en regiones consideradas sensibles por la presencia de grupos armados ilegales.

Según la Armada de Colombia, un total de 19.341 uniformados altamente entrenados fueron asignados al dispositivo de seguridad electoral, de los cuales cerca de 11.000 estarán desplegados directamente en áreas terrestres, marítimas y fluviales para custodiar 548 puestos de votación distribuidos en diez departamentos del país.

El operativo incluye vigilancia permanente sobre ríos, costas, zonas insulares y corredores estratégicos utilizados históricamente por estructuras criminales para movilizarse o intimidar a la población. El objetivo, según las autoridades, es garantizar que millones de colombianos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de tranquilidad y seguridad.



Armada Nacional de Colombia Foto: Armada

En la región Caribe, la Fuerza Naval del Caribe dispuso 4.481 efectivos para custodiar 238 puestos de votación ubicados en Bolívar, Sucre, Córdoba y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Las operaciones también contemplan presencia permanente sobre los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, considerados corredores clave para la movilidad y seguridad regional.

Por su parte, la Fuerza Naval del Pacífico movilizará 3.799 tripulantes a través de las Brigadas de Infantería de Marina No. 02 y No. 04. El despliegue cubrirá 308 puntos en Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó, departamentos donde históricamente se han registrado amenazas de grupos armados y afectaciones al orden público durante jornadas electorales.

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Las autoridades navales explicaron que el componente operacional en el Pacífico contará con unidades marítimas, fluviales, terrestres y aeronavales que realizarán patrullajes permanentes, control territorial y acompañamiento a las comunidades para garantizar el libre desplazamiento de los ciudadanos hacia los puestos de votación.

En la región de la Orinoquía, la Fuerza Naval destinó 1.980 efectivos apoyados con patrulleras fluviales, hovercraft y unidades especializadas en operaciones ribereñas. Allí, el trabajo se concentrará en el acompañamiento a la Registraduría y la protección de poblaciones ubicadas en zonas rurales y apartadas.

Mientras tanto, en la Amazonía colombiana, 871 miembros de la Armada reforzarán la seguridad en coordinación con la Policía Nacional en 41 mesas de votación habilitadas en la región. El despliegue incluye embarcaciones y capacidades logísticas destinadas a garantizar movilidad de tropas y reacción inmediata ante cualquier alteración del orden público.