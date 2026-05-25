¿Habrá ciclovía en Bogotá este domingo 31 de mayo por elecciones presidenciales?

Los recorridos dominicales de la ciclovía de Bogotá no estarán disponibles este 31 de mayo, según lo confirmó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). La operación de este espacio será suspendida debido a la jornada electoral de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

La medida aplicará sobre la totalidad de los 141,46 kilómetros que conforman la red de ciclovía de la capital y hace parte de los protocolos que suelen implementarse durante las jornadas electorales para facilitar la movilidad, la logística institucional y el normal desarrollo de las votaciones.

Según explicó el IDRD, la suspensión busca permitir un mejor funcionamiento de las actividades operativas relacionadas con el proceso democrático, teniendo en cuenta el despliegue de autoridades, jurados, transporte de material electoral y flujo de ciudadanos hacia los puestos de votación en toda la ciudad.

La decisión regirá únicamente durante el domingo 31 de mayo, día en que millones de colombianos están llamados a las urnas para participar en la primera vuelta presidencial. Por ello, las autoridades distritales recomendaron a la ciudadanía planear con anticipación sus desplazamientos y consultar previamente su lugar de votación.



En Bogotá 6.076.599 de personas están habilitadas para votar el próximo domingo y para que puedan ejercer su derecho, la Registraduría Nacional dispondrá de 1.083 puestos de votación en los que se habilitarán 17.262 mesas.

La ciclovía de Bogotá retomará su funcionamiento habitual el domingo 7 de junio. Desde el IDRD también hicieron un llamado a los ciudadanos para participar activamente en la jornada democrática y ejercer su derecho al voto, destacando la importancia de este proceso para el fortalecimiento institucional y la construcción de ciudad.