“Serán 4 años de polarización, gane quien gane”: profesor Hernando Gómez sobre elecciones

A pocos días de la primera vuelta presidencial, el analista y profesor Hernando Gómez Buendía lanzó una de las advertencias más fuertes sobre el panorama político colombiano: “serán 4 años de polarización, gane quien gane”.

Durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, el académico aseguró que el país atraviesa una confrontación marcada más por emociones que por razones, en medio de una campaña presidencial atravesada por el miedo, la rabia y la división ideológica.

“Estamos divididos entre emociones”

Según explicó Gómez Buendía, el país ya no está dividido únicamente por el conflicto armado, sino por una confrontación política y social mucho más profunda.

“Estamos divididos claramente entre emociones”, afirmó.



Para el profesor, una parte del electorado se mueve entre “la rebeldía más la esperanza”, mientras otro sector actúa desde “una reacción defensiva fundamentalmente de miedo”.

“Lo único que uno puede pronosticar con relativa certeza es que van a ser 4 años de polarización, gane quien gane”, agregó.

El analista sostuvo que Colombia entró en una etapa donde los proyectos políticos apelan más a la identidad emocional de los votantes que a discusiones racionales o programáticas.

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Gómez Buendía afirmó que el debate político actual está dominado por posturas emocionales previas y no por argumentos construidos desde la razón.

“Las razones se suelen poner en servicio de las emociones”, dijo.

Incluso aseguró que fenómenos como la política, la religión o el fútbol generan identidades tan fuertes que dificultan cualquier conversación equilibrada.

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“Uno tiende a tomar primero una posición emocional muy fuerte según sus intereses y después busca argumentos”, explicó.

El impacto político del Gobierno Petro

El académico aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro produjo un “sacudón” político en Colombia al representar por primera vez la llegada de la izquierda al poder.

“Por primera vez llegó la izquierda, y eso produjo un remesón muy fuerte de 4 años”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que, en su opinión, el petrismo no transformó completamente el país, aunque sí modificó el mapa político nacional.

“Petro no cambió el país, pero sí empujó a la izquierda”, señaló.

También resumió uno de los conceptos centrales de su libro Colombia después de Petro con una frase que repitió durante la conversación:

“La izquierda llegó a la presidencia, pero no al poder”.

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Según explicó, eso ocurrió porque la izquierda no logró controlar instituciones como el Congreso, las cortes o buena parte de los gobiernos regionales.

“La derecha se movió más a la derecha”

Otro de los puntos que destacó Gómez Buendía fue el crecimiento de una nueva derecha más radicalizada en Colombia.

“La derecha se movió más a la derecha”, aseguró.

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Incluso afirmó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez terminó pareciendo una figura de centro frente al surgimiento de sectores más duros políticamente.

“Tan se movió a la derecha que Álvaro Uribe termina siendo el centro”, dijo.

El profesor describió la aparición de una “derecha más militante” influenciada por referentes internacionales y basada en discursos de mano dura, seguridad y confrontación política.

El centro político, el gran derrotado

Para Gómez Buendía, uno de los fenómenos más evidentes de esta campaña es la desaparición del centro político.

“El centro ofrece realidad”, afirmó, al explicar por qué los sectores moderados han perdido fuerza frente a candidaturas más polarizantes.

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También sostuvo que tradicionalmente en Colombia la primera vuelta servía para votar “por lo mejor”, mientras la segunda era una elección “por lo menos malo”, algo que, según él, cambió completamente.

“Desapareció el centro antes de la primera vuelta”, aseguró.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: