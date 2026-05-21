“Se está jugando con el hígado político”: procurador pide frenar confrontación de cara a elecciones

El procurador general, Gregorio Eljach, lanzó una advertencia sobre el ambiente de polarización que atraviesa el país de cara a las elecciones presidenciales y pidió a los colombianos no dejarse llevar por mensajes de odio y desinformación difundidos en redes sociales.

Eljach aseguró que actualmente “circula mucho odio” y “mucho veneno” en plataformas digitales, alimentado, según dijo, por personas que no dimensionan las consecuencias de divulgar información falsa o mensajes incendiarios en medio de la contienda política.

“Porque circula mucho odio, circula mucho veneno en las redes sociales, especialmente gente muy irresponsable, que no se pone a mirar las consecuencias que puede tener un trino mal elaborado, una noticia perversa”, afirmó el jefe del Ministerio Público.

El procurador recordó además episodios violentos ocurridos en el país que, según señaló, estuvieron precedidos por cadenas y mensajes difundidos en redes y aplicaciones de mensajería. “Acuérdense lo de Gamarra, que fue a raíz de un WhatsApp que se generó algo, pues, que yo no lo quiero recordar porque fue muy doloroso”, expresó.



Eljach también manifestó preocupación por el creciente nivel de tensión política y social en el país. “Los ánimos no están en la calma que uno quisiera. Cada vez más hay más polarización, hay más fragmentación”, advirtió.

Finalmente, hizo un llamado a que el debate electoral se mantenga dentro de los límites democráticos y que los ciudadanos acepten los resultados de las urnas sin caer en confrontaciones. “Se está jugando con los sentimientos, con el hígado político de la gente, y no con la razón, no con el pensamiento, no con la tranquilidad”, sostuvo.